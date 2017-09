Od dubna si tak mohou zaměstnanci IT společnosti Artin vyzkoušet, jaké to je nebýt omezen přesně daným počtem dní dovolené a vybrat si tolik placeného volna, kolik potřebují. Od počátku září si neomezené volno mohou zaměstnanci vybírat i v pojišťovně Direct.

Obě firmy nový zaměstnanecký benefit nyní testují do konce letošního roku, a pokud se osvědčí, zařadí ho do standardních benefitů.

„V lednu příštího roku plánujeme získat od všech zpětnou vazbu. Zjistíme, jestli vše funguje a zda přece jen nepotřebujeme nějaká jasnější pravidla. Pokud si všichni řekneme, že nám neomezené volno dává smysl, tak budeme od ledna pokračovat v rozjetém vlaku,” uvedla pro Novinky Marcela Žlebková z Direct pojišťovny.

O volno si zaměstnanci sami řekli

V naprosté většině firem motivují zaměstnance poskytováním různých benefitů, v průměru jich tak v jedné firmě mohou lidé využívat kolem dvanácti. Nejčastější jsou stále stravenky, příspěvky na penzijní či životní pojištění, ale i dovolenou či vzdělávání, mobilní telefony i možnost využívat služební auto k soukromým účelům.

Některé firmy vycházejí svým zaměstnancům vstříc i v případech vztahujících se k přizpůsobení pracovní doby jejich potřebám. Průzkum společnosti Trexima ukázal, že například pružnou pracovní dobu poskytují téměř dvě pětiny firem, každá čtvrtá pak svým zaměstnancům umožňuje pracovat z domova (tzv. home office).

Jak uvádí společnost Artin na svých webových stránkách: „práce není všechno,” a proto se rozhodla své zaměstnance k vyšším výkonům motivovat poskytováním neomezeného počtu dní dovolené navíc. „Všichni potřebujeme sladit pracovní život s osobním, výkon a nasazení s odpočinkem.”

Nastavení pravidel pro čerpání neomezeného volna jsme nechali na jednotlivých týmech Marcela Žlebková, Direct pojišťovna

V Direct pojišťovně zájem o neomezené volno vyplynul z průzkumu mezi zaměstnanci. „Čtvrtletně od všech napříč firmou získáváme zpětnou vazbu. Kromě toho, že chceme slyšet, jak se všem v Directu pracuje, zajímá nás, co se lidem líbí a co by chtěli zlepšit. Zvítězilo více volna nad rámec aktuálního počtu dnů dovolené. Počet volných dnů jsme se rozhodli neomezovat,” doplnila pro Novinky Marcela Žlebková.

Stoprocentní fungování týmu je podmínkou

Neomezenou dovolenou může v Direct pojišťovně čerpat každý zaměstnanec, který má za sebou zkušební dobu. V Artinu si dali podmínku odpracovaného jednoho roku na plný úvazek.

Zásadní podmínkou pro schválení dalších dnů volna (po vyčerpání zákonem daných čtyř týdnů) je pochopitelně to, aby například měsíční „výpadek” zaměstnance nenarušil fungování týmu. Jak Marcela Žlebková uvedla, podmínkou pro schválení volna nad rámec dovolené, je stoprocentní zabezpečení fungování týmu. A jak se to bude řešit, mají již nastavena nějaká obecná pravidla?

„Vše je na domluvě. Každý tým v Directu je jiný a má svá specifika. Proto jsme nastavení pravidel pro čerpání neomezeného volna nechali na jednotlivých týmech. Hlavní myšlenkou je dát lidem větší míru nezávislosti. Zodpovědností každého šéfa týmu pak je poskládat aktivity týmu tak, aby vše fungovalo,” vysvětlila Žlebková.

„Jsme v pilotním režimu projektu, necháváme všemu volný průběh. Během několika měsíců zjistíme, zda si vše přirozeně sedne a jestli bude přeci jen nutné nějaká pravidla zavést,” dodala.

Na nemoc jsou sick days

Ještě jedna podmínka omezuje poskytnutí neomezeného volna, a to nemožnost čerpat ho místo pracovní neschopnosti, případně nenadálé krátkodobé nevolnosti.

„Zaměstnancům poskytujeme navíc ještě dva tzv. sick days (zdravotní volno). Ty je možné vybrat kdykoliv v průběhu roku. Nemoc si přece jen člověk naplánovat nemůže,” uvedla Žlebková. „Nemoc není dovolená, proto volné dny není možné použít místo neschopenky,” dodala.

Stejně se k tomu staví i v Artinu.