„Trend výběru i nákupu nábytku na internetu u Čechů výrazně posiluje. U stále většího počtu zákazníků je internet při hledání nového kusu nábytku na prvním místě. Finální dokončení nákupů on-line je přitom také na vzestupu.“ uvedl Jan Zajíc z internetového vyhledávače nábytku Favi.cz.

Podle aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK a Favi.cz tři z deseti Čechů navštěvují web prodejce nábytku několikrát ročně, pětina pak dokonce několikrát měsíčně.

Téměř shodný počet lidí si při vybírání vhodného vybavení domácnosti prolistuje i letáky jednotlivých prodejců. Na třetím místě jsou mezi zdroji inspirace servery píšící o bydlení. Naopak nejmenší zájem dotázaní projevili o specializované veletrhy a newslettery zasílané e-mailem.

On-line především menší vybavení domácností



On-line Češi nakupují hlavně menší kusy sloužící k vybavení domácnosti. Například domácí textil by přes internet koupily tři pětiny zákazníků, stejný počet by si on-line pořídil i různé dekorace do bytu.

Světla do domácnosti by přes internet pořídil každý druhý oslovený. Zahradní nábytek by on-line cestou řešilo 45 procent lidí.

Lidé si sedačku nebo ložnicovou soupravu vyberou na internetu, ale samotný nákup proběhne tradičně na prodejnách Jan Zajíc, Favi.cz

„Je zřetelné, že stále více lidí šetří svůj čas, takže si zboží objedná on-line a nechá přivézt domů,” uvedla Pavlína Šedivá ze společnosti Sconto.

Velký nábytek vyberou on-line, koupí v prodejně



Na druhou stranu u kategorie velkého nábytku si téměř polovina dotázaných neuměla představit výběr i koupi on-line. Podle průzkumu si lidé větší kusy nábytku vybírají on-line, ale jeho samotnou koupi už řeší na kamenné prodejně.

„Zejména u cenově náročnějšího nábytku je tzv. ROPO efekt (Research on-line, purchase off-line - hledání on-line, nákup off-line) stále velmi silný. Lidé si sedačku nebo ložnicovou soupravu vyberou na internetu, ale samotný nákup proběhne tradičně na prodejnách,“ uvedl Zajíc.

Obměna nábytku po více než pěti letech



Základní kusy nábytku, jako jsou šatní skříně, kuchyňské linky, obývací stěny apod. obměňují tři pětiny českých zákazníků po více než pěti letech. Více než pětina toto zboží nakupuje jednou za dva až pět let, obvykle jsou to domácnosti s vyššími příjmy (konkrétně nad 40 tisíc korun měsíčně).

Za poslední dva roky za tento typ nábytku utratilo částku pět až 10 tisíc korun 11 procent lidí, 10 až 20 tisíc korun investovalo devět procent lidí, stejně jako částku nad 50 tisíc korun. Každý třináctý pak nakupoval rozmezí 20 až 50 tisíc korun.

Mnohem častěji však Češi nakupují drobnější věci do svých domácností. Nové dekorace si 16 procent dotazovaných pořizuje i několikrát za rok, více než jedna čtvrtina alespoň jednou ročně. Na to, že se jedná o doplňky poukazuje i výše útrat. Za poslední dva roky za ně utratila čtvrtina zákazníků do tisícovky, třetinu pak útraty přišly na dva tisíce až pět tisíc korun.

Oproti dekoracím představují svítidla pro Čechy jakési stálice, vyměňují je za nová totiž poměrně málo. Jen šest procent zákazníků je nakupuje několikrát ročně, 15 procent jednou za rok a až 35 procent po více než pěti letech. V posledních dvou letech za ně dvě pětiny lidí zaplatily mezi částku pohybující se v rozmezí od tisícovky po pět tisíc korun.