Na co nezapomenout před odjezdem na dovolenou

Na letní dovolenou každoročně vyrážejí milióny Čechů. Jinak tomu nebude ani letos. Abyste i vy dny odpočinku strávili co nejlépe, přinášíme několik rad a tipů, co ještě před odjezdem vyřešit a co si ohlídat.