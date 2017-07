Do komodit se dá investovat různými způsoby, a to zejména na burze pomocí fondů anebo do fyzických komodit. Burzovní fondy jsou kupříkladu pro zlato, stříbro, ropu, ale i některé potraviny. Do diamantů lze investovat zejména mimo burzu.

„Nevýhodou fyzické držby jsou nejenom vysoké náklady na skladování, ale i vysoká marže obchodníků. Když budete nakupovat zlato mimo burzu, tak může být marže i pět až sedm procent, kdežto poplatek za zobchodování fondu bude na úrovni maximálně 0,5 procenta objemu. Výhodou fyzického nákupu je to, že si investor svoji investici může podržet v ruce,“ vysvětluje analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Do konce letošního roku vidí určitý potenciál zhodnocení u drahých kovů, jelikož poptávka po nich postupně roste. Naopak pokles nabídky drahých kovů na trhu může podle něj vyvolat především politický konflikt v Jižní Africe.

Bezpečný přístav

Zlato trh dlouhodobě vnímá jako bezpečný přístav. „A ten je a bude potřeba. Příští čtvrtletí totiž budou dál o politické nejistotě. Čekají nás vyjednávání o podobě brexitu, řešení skandálů Donalda Trumpa, parlamentní volby v Německu. Zlato letos rozhodně neřeklo poslední slovo,“ věří analytik finančních trhů společnosti Next Finance Jiří Cihlář.

Podobný výhled má i Saxo Bank. „Podíváme-li se na druhou polovinu letošního roku, u zlata a dalších drahých kovů lze očekávat spíše růstové tendence. Poptávku po bezpečných aktivech, jako je třeba právě zlato, zvyšuje nejistota okolo prezidenta Trumpa, zda dokáže prosadit svou prorůstovou politiku spojenou s řadou geopolitických rizik. Ke konci roku 2017 očekávám zlato na úrovni 1325 dolarů za unci,“ odhaduje ředitel Saxo Bank pro střední a východní Evropu Pavel Drahotský. Aktuálně se zlato pohybuje kolem 1250 USD za unci.

Růst ceny může nastat i u obilnin. „Důvodem je sucho, které postihlo Spojené státy. Ty jsou největším pěstitelem pšenice a kukuřice na světě. Stav tamní úrody je nejhorší za posledních 29 let,“ upozorňuje Tomčiak.

Investice do zemědělských komodit mohou být ale poměrně ošidné. „Nikdo totiž nemá rosničku, která předpoví počasí na rok dopředu. A právě počasí a velikost úrody určují vývoj cen většiny zemědělských komodit,“ vysvětluje Cihlář.

U ropy se prognózy liší

Hlavně díky rostoucí produkci ropy v USA většina analytiků očekává stagnaci její ceny, což by byla dobrá zpráva i pro motoristy. Příliš přitom neřeší, že kartel OPEC a další těžaři včetně Ruska přiškrcují těžbu, aby znovu získali kontrolu nad cenami ropy. „To se jim ale podaří vždy jen na krátký čas. Všem je totiž jasné, že i díky americkým těžařům bude ropy na trhu dostatek. A tak se nedivme, že cena ropy v pravidelných intervalech padá pod psychologickou hladinu 50 dolarů za barel,“ říká Tomčiak.

Drahotský upozorňuje, že přestože se zemím OPEC podařilo snížit své produkce, ke zvýšení cen to příliš nepřispělo. Důvodem byly podle něj technologický vývoj v USA a snížení napětí v Nigérii a Libyi, kde se podařilo spustit výrazný nárůst globální produkce a stlačit ceny zpět. V červnu se tak ceny ropy propadly pod 50 USD/barel. „Osobně vidím ropu Brent na konci letošního roku 2017 na 45 dolarech za barel,“ avizuje Drahotský.

Analytici Komerční banky (KB) ale předpokládají, že ceny ropy porostou, a vedle ní aktuálně sázejí i na základní a drahé kovy. „Ropa Brent by se mohla do konce roku vyšplhat zpět k 60 dolarům za barel, přestože u této komodity vnímáme zřejmě největší riziko kvůli vysoké produkci v USA, která by nemusela vést k očekávanému poklesu zásob černého zlata,“ míní analytik KB Miroslav Frayer.

Základní kovy by podle něj měly těžit ze zvýšené poptávky v Číně, která by se dál měla těšit solidnímu hospodářskému růstu. „V rámci drahých kovů věříme především kovům PGM, tedy kovům platinové skupiny (zejména platina, palladium), které jsou hojně využívané v automobilovém průmyslu. Právě s rostoucí poptávkou po luxusním zboží očekáváme i zvýšenou poptávku po těchto surovinách. Naopak zlato je podle nás již poměrně drahé,“ dodává Frayer.

Patří do portfolia

Investicemi do komodit si zkušení investoři rozšiřují potenciální okruh možných příležitostí v rámci svého portfolia. „Diverzifikace portfolia je tedy jednou z hlavních výhod, proč se o komodity zajímat,“ potvrzuje portfolio manažer Fio banky David Brzek.

Při investicích do komodit je však podle něj nutné počítat vždy s výraznější volatilitou. Proti akciím a dluhopisům tato investice navíc nepřináší výnos v podobě dividend či úroků, ale zhodnocení je postaveno pouze na základě pohybu kurzu.

„Rizikovějším instrumentem jsou investice do komodit i z pohledu své formy, když se primárně obchoduje pomocí futures kontraktů. Tyto derivátové kontrakty v sobě obsahují finanční páku, která může být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Vysokého zhodnocení lze dosáhnout díky relativně malým pohybům, ale rovněž tak lze i podstatnou část investice s malým výkyvem ztratit,“ upozorňuje Brzek.

Dílčí nevýhodou pro střednědobé a dlouhodobé držení je i pak nutnost tzv. rolování kontraktů, které mají omezenou časovou platnost. Tzn. je nutné jeden kontrakt uzavřít a koupit nový s pozdější splatností. Pokud by investor zvažoval investice do komodit přímou formou, například fyzického zlata či vína, je podle Brzka nutné počítat vždy s nižší likviditou a složitějším způsobem, jak najít protistranu k prodeji.

Komodity mají svůj význam v investorských portfoliích i podle Frayera. „Ač bývá jejich váha nižší, jsou vhodným doplňkem, jak zvýšit ziskovost svých investic nebo jako v případě zlata je ochránit před hlubšími propady. Současný globální ekonomický růst nasvědčuje vyšší poptávce po komoditách, a proto doporučujeme nyní komodity v portfoliích nadvažovat,“ radí analytik.