Většina Čechů stále bankám měsíc co měsíc platí desítky až stovky korun

Každý druhý Čech zaplatí měsíčně za svůj účet v bance až 100 korun a každý pátý dokonce až 500 korun. A to i přesto, že mnohé banky nabízejí účty bez poplatků. Navíc třetina lidí se o to, co jim banky naúčtují, zajímá jen občas.