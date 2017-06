Přinášíme několik tipů, jak potěšit v případě dobrých známek či přijetí na školu dospívající ratolesti.

První bankovní účet

Mnozí rodiče svým dětem už odmalička pravidelně dávají kapesné. Děti se tak již v útlém věku učí hospodařit s penězi. Není tedy od věci zamyslet se i nad možností založit jim vlastní bankovní účet. Určitě se u vašich dětí tato odměna setká s úspěchem, a to nejen kvůli náležitému pocitu vlastní dospělosti.

Do začátků jim na účet můžete vložit malý obnos. Pak už bude jen na nich, jak s penězi naloží a zda třeba nějaké další v budoucnu naspoří.

„Jedná se o dobrý způsob, jak děti naučit pracovat s penězi, naučit je, na co je lepší spořit a kde se jim vyplatí vydat větší částku hned,“ uvedl Roman Müller ze společnosti Home Credit.

Jazykový kurz v zahraničí

Vyrazit na léto do zahraničí je sen každého teenagera. Aby však vaše dítě celé prázdniny pouze nelenošilo, odměňte ho zahraničním jazykovým kurzem. Naučí se jazyk, pozná nové přátele a osamostatní se. Investice do vzdělání je navíc to nejlepší a brzy se vrátí.

Notebook

Ať už se vaše dítě chystá na vysokou příští rok, nebo na to má ještě čas, jedno je jisté. Dříve či později bude potřebovat notebook. Tak proč mu ho rovnou nenadělit za úspěšně složenou maturitu.

„Notebook je určitě dobrý způsob, jak své děti odměnit. Pokud nutně netrvají na nejnovějších modelech, dají se sehnat za dobré peníze. A pokud se nechcete úplně vydat ze svých úspor, je možné vyřešit platbu například pomocí půjčky,“ řekl Müller.

Poznávací víkend

Mladí touží po letním dobrodružství a nových zážitcích. Dopřejte jim proto prodloužený poznávací víkend třeba v Itálii nebo Španělsku. Kromě moře, pláží a sluníčka zde na ně totiž čeká řada historických památek a atrakcí. Peníze tak neutratíte pouze za zábavu, ale podpoříte jimi své děti i ve vzdělávání.

Čtečka

Malá krabička, do níž se vejdou tisíce stran knížek, se stala mezi mladými velice populární. Pokud vaše dítě rádo čte, je to pro něj ideální volba. Navíc na vysoké škole si mohou studenti do čtečky stáhnout i potřebná skripta.

Zahraniční brigáda

Pokud vaše dítě projeví zájem o letní zahraniční brigádu, počítejte s tím, že tento přivýdělek má i určitá úskalí, jimiž jsou vysoké počáteční náklady. Odměňte proto svého studenta například zaplacením letenky a příspěvkem na ubytování.

„Díky brigádě studenti obvykle poznají, jak těžké je peníze vydělat. Je proto dobré si s nimi promluvit a poradit, jak s penězi nakládat. Určitě není dobré hned všechno utratit, ale část si také spořit do budoucna,“ dodal Müller.