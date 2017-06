Řada cestovatelů stále nemá jasno, jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a agenturou. Vždyť obě prodávají zájezdy, mají svoje pobočky či webové stránky. Rozdíl pochopitelně nespočívá jen v názvu.

Cestovní agentura zájezdy organizovat nesmí

„Organizovat a prodávat zájezdy smí pouze cestovní kancelář. Jedná se o koncesovanou živnost – k podnikání je nutné státní povolení, které při splnění podmínek vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Proces jeho získání není nejjednodušší,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Oproti jiným službám uzavíraným pomocí dálkové komunikace, typicky po telefonu či na internetu, nelze od smlouvy o zájezdu odstoupit bez uvedení důvodu a sankce do 14 dnů Lukáš Zelený, dTest

Oproti tomu provozování cestovní agentury je živností volnou. Podnikateli stačí ohlásit živnostenskému úřadu, že chce podnikat, a může prodávat například jednotlivé služby cestovního ruchu (letenky, jízdenky, hotely či kempy).

Nikdy ale nesmí zájezdy sám organizovat. Agentury tak běžně zprostředkovávají, tedy přeprodávají zájezdy cestovních kanceláří.

ČTĚTE TAKÉ

Reklamaci zkažené dovolené cestovní kancelář neuznala, závady byly ve smlouvě

Cestovní kancelář musí být pojištěna proti úpadku



Zákon chrání spotřebitele před krachem cestovních kanceláří dvěma způsoby. Jednak preventivně – koncesi nedostane každý, a pak tím, že kdo není pojištěn, nesmí organizovat zájezdy.

„Pojištění zabezpečuje, že se zákazník vrátí z místa, kam ho zkrachovalá cestovní kancelář odvezla nebo dostane zpět zálohu či zaplacenou cenu zájezdu, pokud vůbec neodjel. Spotřebitel musí být rovněž odškodněn i za zkrácení zájezdu. Nikdy bychom proto neměli opomenout zkontrolovat si, zda má cestovní kancelář skutečně sjednáno pojištění proti úpadku,“ doporučil Zelený.

Smlouva o zájezdu může být uzavřena i ústně



Řada lidí se domnívá, že smlouva o zájezdu bez podpisu neplatí či není závazná. Jenže to je omyl. Cestovní smlouvu uzavřete bez problémů ústně nebo častěji pár kliky na internetu – a v takovém případě byste měli být obezřetní.

„Oproti jiným službám uzavíraným pomocí dálkové komunikace, typicky po telefonu či na internetu, nelze od smlouvy o zájezdu odstoupit bez uvedení důvodu a sankce do 14 dnů. Zrušit smlouvu tedy lze, ale nemusí to být zadarmo,“ upozornil Zelený.

Ceník storna bývá součástí obchodních podmínek a jeho výše záleží na době uzavření smlouvy a blížícím se termínu odjezdu.

ČTĚTE TAKÉ

Co všechno lze reklamovat u zkažené dovolené

Neuzavřete-li smlouvu písemně, musí vám pořadatel zájezdu vystavit alespoň písemné potvrzení s řadou povinných údajů. Samozřejmostí je vymezení smluvních stran, samotného zájezdu a ceny, ale také zmíněných stornopoplatků.

Pro přehlednost a kvůli častým stížnostem musí potvrzení obsahovat údaje o ubytování (kategorie, stupeň vybavení a podobně). Někdy stačí odkázat na katalog, má-li ho zákazník k dispozici.

„Pokud by se náhodou lišilo to, co si domluvíte při sjednávání smlouvy, s údaji na potvrzení, lze se dovolat výhodnější varianty. Cestovka nesmí chybovat či klamat,“ radí Zelený. Upřesňující informace včetně například letenky nebo poukazu na ubytování pak musí zákazník dostat nejpozději sedm dní před zahájením zájezdu.