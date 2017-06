Stát hradí studentům zdravotní pojištění až do 26 let. Sociální pojištění se však během studia neodvádí vůbec. Absolventům středních škol pak zdravotní pojištění stát platí ještě po dobu prázdnin. Netýká se to však všech absolventů.

Další studia, platí stát

„Po ukončení studia na střední škole stát za absolventa platí zdravotní pojištění až do 31. srpna. Pokud student v průběhu školních prázdnin navazujících na skončení studia vykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost nebo má po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, není za něj v tomto měsíci plátcem pojistného stát,” upozornila daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Pokud však budete po maturitě pokračovat dále ve studiu na jiné střední škole či na vysoké škole, pojistné bude stále hradit stát, a to bez ohledu na to, kdy další studium začne. „Na mnoha vysokých školách studium nezačíná 1. září, ale později, na hrazení pojistného státem to ale nemá vliv,“ dodala Štarmanová.

Nepokračujete ve studiu, platíte sami



Pro absolventy, kteří nepokračují ve studiu, však přesně 31. srpna platba zdravotního pojištění státem končí a absolvent si musí pojištění hradit sám.

„To platí i pro studenty, kteří u státní maturity neuspěli a budou ji skládat v náhradním termínu. Stát jim bude hradit pojištění do posledního srpna. I když se druhý pokus o složení státní maturitní zkoušky bude konat až v září, od 1. září za studenta neplatí zdravotní pojištění stát a musí ho platit sám,“ upozornila Štarmanová.

Zaměstnání, podnikání nebo úřad práce?

Pokud od 1. září budete zaměstnaný, odvody na zdravotní i sociální pojištění bude platit váš zaměstnavatel.

Jestliže se rozhodnete podnikat, je vaší povinností ohlásit začátek samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení a začít platit zálohy na pojistné.

„Ne všichni mají ale o své budoucnosti po složení maturitní zkoušky jasno a řada absolventů skončí na úřadu práce. Dokud bude absolvent v evidenci úřadu práce, bude za něj zdravotní pojištění platit stát,“ doplnila Štarmanová.

Dobrovolné důchodové pojištění



Studenti nad 18 let mohou zvážit dobrovolnou platbu důchodového pojištění. „Doba strávená studiem se od 1. ledna 2010 nezapočítává do celkové doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod a pro výpočet jeho výše. Studentům, kteří při studiu pracují, se doba výdělečné činnosti pro důchod započítá, jestliže zakládá účast na pojištění. Pokud si student chce zajistit započtení doby studia do výpočtu důchodu, má po dosažení plnoletosti možnost přihlásit se k platbě dobrovolného důchodového pojištění,” upřesnila Štarmanová.

Přihlášku k důchodovému pojištění můžete podat na okresním pracovišti České správy sociálního zabezpečení podle místa bydliště.

Minimální pojistné hrazené v roce 2017 činí 1977 korun za měsíc a lze se z něj kdykoliv odhlásit.