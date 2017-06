Drtivá většina Čechů letos stráví dovolenou i v tuzemsku, čtvrtina se vejde do 10 tisíc korun

Dvě třetiny českých rodin plánují během letošní dovolené cestovat po České republice. V naprosté většině případů při tom využijí své vlastní auto. Ti, co vyrazí do zahraničí, preferují odpočinkovou dovolenou u moře. Čtvrtina českých rodin předpokládá, že se s náklady na letní dovolenou vejde do 10 tisíc korun.