Z průzkumu agentury STEM/MARK pro Air Bank vyplynulo, že pro 86 procent Čechů je při volbě podniku nejdůležitějším kritériem kvalita jídla. Téměř tři pětiny se shodly na tom, že je pro ně rozhodně důležitá i cena a obsluha.

V žebříčku nejdůležitějších kritérií následuje prostředí podniku (47 procent), typ kuchyně (41procent) a vzdálenost od domova nebo zaměstnání (40 procent). Nekuřácký podnik pak rozhodně upřednostňují dvě pětiny lidí.

Hotovost, karty, stravenky

Někteří lidi zvažují volbu podniku také podle toho, jak tam mohou za svou útratu zaplatit. Možnost zaplatit kartou je rozhodně důležitá pro 38 procent lidí, za spíše důležité označilo toto kritérium dalších 37 procent oslovených lidí. Zda mohou v podniku uplatnit stravenky, je rozhodně důležité pro pětinu dotázaných lidí, spíše důležité je to pak pro další třetinu.

Naopak jen zhruba pětina Čechů uvedla, že je pro ně rozhodně důležité, jakou značku piva podnik nabízí.

„Češi jsou při volbě podniku nároční a kvalita jídla je pro ně jednoznačně nejdůležitějším kritériem. I když cena zůstává stále hodně důležitá, mnoho lidí už klade stejně velký důraz také na obsluhu a prostředí. Navíc chtějí mít možnost zaplatit kartou a pobýt v nekuřáckém prostředí,” uvedl Tomáš Motl z Air Bank.

Jen čtyři ze sta do hospod nechodí



Do restaurace alespoň jednou týdně zamíří 28 procent lidí, víc než polovina Čechů si návštěvu dopřeje několikrát do měsíce. Do hospody nebo pivnice pak skoro třetina lidí chodí nejméně jednou za týden.

Možnost rychle se občerstvit v takzvaných fastfoodových restauracích využívá několikrát za měsíc 37 procent lidí.

Jen čtyři procenta respondentů pak uvedla, že do restaurace vůbec nechodí.