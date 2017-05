„Pokud řidič pod vlivem alkoholu zaviní dopravní nehodu, pojišťovna z jeho povinného ručení škodu poškozeným uhradí, toto vyplacené pojistné plnění však bude po viníkovi nehody vymáhat zpět. Zde platí nulová tolerance, alkohol za volant zkrátka nepatří,“ upozornila Ivana Buriánková z České pojišťovny (ČP).

„Postihu od pojišťovny se pochopitelně řidič nevyhne ani v případě, že dechovou či krevní zkoušku odmítne,” dodala.

Také u havarijního pojištění je řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek pochopitelně ve výlukách.

Pojišťovny uhrazenou škodu po opilcích vymáhají

ČP eviduje rekord v naměřené hladině alkoholu u řidiče z Brněnska, který nejprve způsobil dopravní nehodu, při které měl v krvi 6,2 promile alkoholu.

„Rok po incidentu opravoval na svém dvoře traktor. Ten se samovolně rozjel a spadl do požární nádrže. Úplně ji zničil a z traktoru se vylily veškeré provozní kapaliny. Za škodu zaplatila pojišťovna několik set tisíc korun. Viníkovi tentokrát policisté naměřili 4,9 promile,“ uvedla Buriánková. Vysokou částku po něm pojišťovna pochopitelně vymáhala zpátky.

Mnozí viníci nehod způsobených pod vlivem alkoholu se často dostanou do dluhů v řádech desítek až stovek tisíc, v případě újmy na zdraví se pak jimi způsobené škody nezřídka vyšplhají do miliónových částek. Své o tom ví i nezodpovědný řidič z Olomoucka.

Po vypití několika piv a panáků slivovice zkonzumovaných na rodinné oslavě, nasedl do vozu, který navíc ani nebyl jeho, společně s podnapilým spolujezdcem. Po pár kilometrech nezvládl řízení a v plné rychlosti narazil do stromu. Náraz automobil odmrštil do pole, přičemž z něho vypadl nepřipoutaný spolujezdec. Následkem toho utrpěl těžká zranění včetně natřikrát zlomené páteře.

Viníkovi nehody policisté naměřili v dechu více než 4,6 promile alkoholu. Kromě toho vyšly najevo informace, ve kterých byl daný muž již dříve odsouzen pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky k zákazu řízení na dobu tří let. I v jeho případě pojišťovna uhradila poškozeným následky škody a následně je vymáhala po viníkovi.

Každý den zaviní nehodu 12 opilých řidičů



V roce 2016 Policie ČR zaznamenala celkem 4373 dopravních nehod způsobených řidiči pod vlivem alkoholu. Vážným zraněním pak podlehlo 52 osob.

„Nejvyšší počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu jsme v loňském roce evidovali ve Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji,“ uvedl Tomáš Lerch, ředitel služby dopravní policie.

Ačkoliv čísla od roku 2011 klesají, alarmující zůstává skutečnost, že loni u celkem 2691 dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu policisté naměřili řidičům více než 1,5 promile alkoholu v krvi.

„Situace stále není optimální. Při kontrolách se běžně setkáváme s hazardéry, kteří usednou za volant pod vlivem návykové látky,“ doplnil Lerch. Za řízení v opilosti do jednoho promile se provinění považuje za přestupek, nad danou hranici pak za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Tato hranice je stanovena rozhodovací praxí soudů.