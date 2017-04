„ČNB počátkem dubna ukončila intervence na kurzu koruny k euru, postupně se začnou normalizovat výnosy státních dluhopisů a zvyšovat cena zdrojů. Nadále tak lze očekáváme pozvolný růst sazeb,“ odhaduje budoucí růst úrokových sazeb Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Průměrná úroková sazba hypoték dosáhla v březnu hodnoty 1,95 procenta. Vyplývá to z údajů ukazatele Fincentrum Hypoindex, který od roku 2003 sleduje průměrnou úrokovou sazbu hypoték bez ohledu na dobu fixace.

Zájem o úvěry trhá rekordy

Zájem o hypotéky je i přes rostoucí úrokové sazby značný. V březnu si sjednalo hypoteční úvěry 10 388 klientů, což je nejvíce za poslední čtyři měsíce. Významný růst je znát i u objemů. Ve třetím měsíci letošního roku si lidé sjednali hypotéky za 21,131 miliard korun, což je o skoro o 2,2 miliardy více než v únoru.

„Březnovým objemům přes 20 miliard korun dopomohly jak stále ještě přijatelné sazby, tak uspíšení obchodů před aplikací omezení výše hypotečních úvěrů k hodnotě nemovitosti na 90 procent,“ uvedl Rajdl.

Banky zdražují hypotéky s vyšší hodnotou zástavy

Podle doporučení ČNB banky poskytují maximálně 90procentní hypotéky. Zároveň u LTV (loan to value) v rozmezí od 80 procent do 90 procent mohou sjednat jen 15 procent nových úvěrů. Proto banky začaly zdražovat hlavně hypotéky s vyšší hodnotou zástavy nemovitosti.

O klienty ale zatím nepřicházejí. Umožňují totiž dofinancovat chybějící vlastní zdroje například úvěrem ze stavebního spoření. Jenže ČNB s tím má problém.

„S doporučeními není slučitelné, aby klient či instituce řešili nedostatek vlastních zdrojů klienta tím, že se zkombinují úvěry u různých institucí. Smysl a duch doporučení je jednoznačný: Klient by měl k pořízení nemovitosti použít zčásti vlastní zdroje. Instituce musí posuzovat celkovou zadluženost klienta, to je dívat se na všechny jeho úvěry,“ upozornila Denisa Všetičková z ČNB.