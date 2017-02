Kuřáci to v Česku nemají lehké. Od konce května si nebudou moci zapálit v restauracích a navíc je jejich záliba stojí čím dál víc peněz. V loňském roce cigarety zdražily v průměru o pět korun, letos by to mělo být zhruba o další dvě koruny.

I tak se ale mnoho lidí cigaret odmítá vzdát. Někteří i za cenu, že jim před výplatou nezbývají peníze na pokrytí běžných potřeb. Společnosti poskytující nebankovní půjčky totiž pravidelně v tomto období sledují nárůst žádostí o půjčky, protože řada lidí s penězi kvůli svým zlozvykům, mezi něž patří především cigarety či alkohol, nevyjde.

V průměru 12 cigaret denně, 1300 Kč měsíčně



Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Profi Credit si tuzemský kuřák dopřeje 12 cigaret denně, to znamená jednu krabičku na dva dny. Měsíčně tedy za cigarety Češi vydají téměř 1300 korun, za alkohol pak v průměru utratí o polovinu méně - necelých 600 korun.

„Útrata za cigarety a alkohol pak mnohým domácnostem narušuje rozpočet. Průměrný kuřák za své nikotinové potěšení ročně utratí přes 15 tisíc korun," uvedla Dana Hakavcová z Profi Credit.

Země

Průměrná denní spotřeba cigaret

Průměrná měsíční útrata za alkohol Průměrná měsíční útrata za cigarety

Česká republika

12

590 Kč (22 eur)

1274 Kč (47 eur)

Slovensko

11

19 eur

46 eur

Polsko

12

100 PLN (23 eur)

175 PLN (41 eur)

Bulharsko

14

50 BGN (26 eur)

96 BGN (49 eur)

Zdroj: Průzkum Ipsos



Průzkum, který proběhl i v několika sousedních zemích, ukázal, že za cigarety i alkohol utrácejí o něco více než Češi už jen Bulhaři, kteří mají i vyšší průměrnou denní spotřebu cigaret.