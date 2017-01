„Zájem o službu roste v řádu desítek procent ročně. Hodnota nákupního košíku na internetu je několikanásobně vyšší než v kamenném obchodě,” uvedl pro Právo Václav Koukolíček z obchodního řetězce Tesco, který od ledna 2012 provozuje službu Potraviny online.

Na českém trhu nyní působí více potravinářských internetových prodejců - například od září 2014 Rohlik.cz, v roce 2015 se pak přidaly dva další specializované e-shopy - Kosik.cz v dubnu a Kolonial.cz v červnu.

On-line nákup po celé ČR

Potravinářské e-shopy rozvážejí objednané nákupy téměř po celé České republice - především do měst a jejich blízkého okolí. Pokud budete o nákupu on-line uvažovat, můžete si na webových stránkách e-shopů ověřit, zda vaše adresa spadá do míst, která zavážejí.

Ostatně svou lokalitu - PSČ či celou adresu - zadáváte na stránkách e-shopu ještě předtím, než si začnete objednávat. „Před zahájením samotného nákupu je třeba zadat doručovací adresu, abychom měli jistotu, že vám nákup dokážeme doručit,” upozornil Ondřej Tomeš z Kolonial.cz.

Dostupná místa pro rozvoz potravin on-line

Kolonial.cz

Praha a Střední Čechy, Plzeň a Rokycansko, Chrudim, Hradec Králové, Pardubice, Teplice, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, v zimní sezóně i Špindlerův Mlýn

Kosik.cz

Praha a Střední Čechy, Plzeň, Ústí n. L., Teplice, Liberec, Jablonec n. N, Most, Chomutov, Brno a okolí, Olomouc, Přerov, Prostějov, Ostrava a okolí, Pardubice, Chrudim, Hradec Králové Rohlik.cz

Praha a okolí, Brno, Plzeň, Liberec, Ústí n. L., Hradec Králové, Pardubice

Tesco

Praha, Brno, Mladá Boleslav, Kladno, Kolín, Hradec Králové, Pardubice, Liberec, Jablonec nad Nisou, Plzeň, Břeclav, Hodonín, Benešov

Zdroj: e-shopy



„Pokud se stane, že zákazník je těsně vedle oblasti, kam zavážíme, snažíme se vyjít vstříc a závozovou oblast rozšířit i o jeho adresu,” uvedl Tomeš.

Nákup doma i za hodinu a půl



Samotné nakupování se nijak neliší od běžného internetového nakupování v jakémkoliv jiném e-shopu. Nejprve se zaregistrujete a poté vybíráte zboží, které v požadovaném množství vkládáte do košíku. Po ukončení nákupu zvolíte, kdy chcete zboží doručit a jakým způsobem budete platit.

Nákup si můžete nechat doručit jak v nejkratším možném termínu, tak i za několik dní od objednávky. Je to čistě na vás, e-shop respektuje váš požadavek.

Nejkratší dobu doručení avizuje Rohlik.cz: „Rozvážíme už za 90 minut od objednání,” uvedla tisková mluvčí Michala Gregorová. Košík rozváží po celý den až do 22 hodin a zákazník si může objednat po hodinových intervalech, přičemž nejrychleji zboží dovezou do dvou až tří hodin od objednání.

„Zákazník vybírá z dvouhodinových intervalů. Pro Prahu a okolí platí 'Dopoledne objednáte - odpoledne máte' - nákupy objednané do 12 hodin rozvezeme nejdříve od 16 hodin. Pro zbytek republiky pak platí 'Večer objednáte - ráno máte', kdy nákupy dokončené do 22 hodin hodin zavezeme nejdříve od 8 hodin následujícího dne,” upřesnil Tomeš.

„Zákazník si může dovoz svého nákupu objednat nejdříve na následující den ráno. Garantujeme doručení ve zvoleném dvouhodinovém časovém intervalu,” doplnil Koukolíček.

E-shopy se navíc shodují, že je pro ně naprosto běžné donést zákazníkovi objednaný nákup až před dveře jeho bytu. „Dodávku až 'za práh kuchyně' v případě požádání považujeme za samozřejmost, je vždy v ceně dopravy. Máme celou řadu zákazníků, kteří objednávají nákupy pro své starší rodiče či prarodiče. Nákup jim klidně vyneseme třeba do sedmého patra bez výtahu, a pokud budou chtít, pomůžeme jim ho i vyndat z přepravek a roztřídit,” uvedl Tomeš.

Cena dopravy za 99 korun i zdarma

Cenu dopravy si každý prodejce počítá podle vlastního algoritmu. „Odvíjí se od velikosti nákupu, lokality a rychlosti doručení. Zákazník zaplatí od 19 do 99 korun. Od ceny nákupu ve výši 1200 korun je vždy doprava zdarma,” upřesnila Gregorová.

„Pokud u nás nakupujete poprvé, máte dopravu v každém případě zdarma. To platí i v případě, že u nás uděláte nákup nad 1000 korun. Zdarma budete mít dopravu, i pokud si nákup objednáte na druhý den. V ostatních případech je doprava zpoplatněna částkou 45 korun,” uvedla Nina Černá z Kosik.cz.

„Pro nákupy do 999 korun zaplatíte za dopravu od 29 do 49 korun podle času dodání. Dodání do druhého dne anebo pro nákupy nad 1000 korun je pak vždy zdarma,” doplnil Tomeš.

„Cena za doručení je od 49 do 99 korun v závislosti na čase dodání, nikoliv na vzdálenosti či hodnotě nákupu,” uvedl Koukolíček.

Zaplatit za nákup můžete několika způsoby - a to jak předem po dokončení objednávky, tak až po předání zboží. „Zákazník může platit předem při dokončení objednávky buď kartou on-line, nebo zvolit odloženou platbu prostřednictvím služby Twisto. Nebo může platit až při doručení nákupu buď hotově, nebo kartou u kurýra,” upřesnila Gregorová.

V sortimentu i zboží od farmářů



V nabídce e-shopů najdete běžný sortiment výrobků jako v kterémkoliv jiném super či hypermarketu - například trvanlivé i čerstvé potraviny, mražené výrobky, ovoce, zeleninu, drogistické zboží či potřeby pro domácnost a domácí mazlíčky.

„Nabízíme aktuálně přes 10 tisíc položek, které jsou svou šíří srovnatelné s běžnými supermarkety,” uvedla Michala Gregorová z Rohlik.cz. Prakticky s podobnou nabídkou se setkáte i u ostatních internetových prodejců. Tesco má v sortimentu zhruba 20 tisíc položek, Kolonial.cz pak kolem 11 500 položek, podobně je na tom i Kosik.cz.

E-shopy mají v nabídce jak zboží od dodavatelů klasického sortimentu, tak od různých specializovaných prodejců. „Nabízíme celou řadu specializovaných potravin nebo gurmetských výrobků - například výrobky pro vegetariány, potraviny bez lepku či laktózy a podobně,” zmínil Ondřej Tomeš z Kolonial.cz.

„Košík spolupracuje i s lokálními a farmářskými výrobci, zákazníci si tedy mohou vybrat z exkluzivní nabídky masa, vína, uzenin, sýrů, bio potraviny, bezlepkové či bezlaktózové produkty, apod. Zvláštní kategorii pak tvoří německé potraviny, které odebíráme přímo od německých dodavatelů,” doplnila Nina Černá z Kosik.cz.