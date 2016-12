Řešení spotřebitelských sporů



Aby se spotřebitelé nemuseli kvůli každé zamítnuté reklamaci soudit, což může být nejen velmi zdlouhavé, ale i drahé, rozhodla se Evropská unie (EU) s tímto problémem bojovat a její členské státy tak musely vymyslet, jak spotřebitelské spory řešit levně a efektivně.

„Česká republika to vyřešila po svém a spory rozdělila mezi Českou obchodní inspekci (ČOI), Finančního arbitra, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad,“ uvedl Miloš Borovička, právní poradce dTestu.

„Každá z institucí ale spory řeší v trochu jiném režimu a s jinými pravomocemi vůči spotřebitelům a podnikatelům,” dodal. Například ČOI má podle Borovičky jen vést strany sporu k dohodě a závazně nerozhoduje, ostatní rozhodují ve správním řízení a rozhodnutí má podobné účinky jako rozsudek.

Pro řešení sporů v rámci celé Evropské unie a především pro pomoc spotřebitelům při nákupech ze zahraničních e-shopů vznikla tzv. platforma on-line řešení sporů. V každém členském státě má teď být instituce, která zahraničním spotřebitelům pomůže vyřešit spor s místním obchodníkem. Většinou se jedná o Evropská spotřebitelská centra. U nás toto centrum působí při ČOI a svou stížnost na evropského podnikatele můžete vložit na webové adrese http://ec.europa.eu/odr.

Novela energetického zákona

V lednu 2016 začala platit novela energetického zákona, která dodavatelům elektřiny a plynu nařizuje, aby spotřebitelům sdělovali úplné a pravdivé informace, které jsou potřeba pro změnu dodavatele.

„Je velmi špatnou vizitkou českých dodavatelů, že je zákon musí nutit poskytovat informace. Navíc svou povinnost nadále často porušují,“ upozornil Borovička a dodal: „Říci zákazníkovi, jaký typ smlouvy má a kdy mu končí závazek, případně co by mu hrozilo za předčasné ukončení smlouvy, by měla být základní podnikatelská slušnost.“

Od letošního roku se rovněž změnila pravidla pro zrušení smlouvy na dodávky energií, pokud ji spotřebitel uzavřel přes internet, telefon či mimo prostory obvyklé k podnikání. Smlouvu lze vypovědět až patnáct dní po zahájení dodávek.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Třetí velkou změnou je zcela nový zákon o spotřebitelském úvěru, který přinesl rozsáhlou regulaci poskytovatelů úvěrů. Odborníci předpokládají, že během dvou let, kdy bude probíhat licenční řízení, se může jejich počet snížit z dnešních desítek tisíc na maximálně několik stovek.

„Pro spotřebitele je asi nejdůležitější, že se sjednotila pravidla prakticky pro všechny spotřebitelské úvěry. Pod jednou úpravou jsou mikropůjčky i hypotéky, což je dobré pro lepší informovanost spotřebitelů,“ zmínil Borovička.

Dodal také, že zákon tak například jednotně řeší povinnost přezkoumávat, zda je zájemce o půjčku schopen splácet, ale i předčasné splacení hypoték. Zákon omezil i sankce, které často spotřebitele likvidovaly více než úroky, strop je nastaven maximálně na polovinu celkové výše úvěru. Pokuta současně nikdy nesmí přesáhnout 200 tisíc korun.