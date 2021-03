Zaměstnavatelé zatím propouštění neplánují, někteří chtějí nabírat

Čtyři z pěti zaměstnavatelů nepředpokládají, že by do poloviny roku propouštěli zaměstnance. Více než desetina z nich naopak hodlá pracovníky nabírat, propouštět se chystá pět procent firem. Vyplývá to z výzkumu společnosti ManpowerGroup Česká republika mapujícího plány zaměstnavatelů v oblasti náboru pracovních sil.