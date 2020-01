Za jeden víkend a zdarma. Vývojáři spustili systém, za který chtěl stát utratit 400 milionů

Akci považuje za signál, že takto už to dál nepůjde. „Je s tím konec. Věříme, že nastává změna, a jsme pyšní na to, že jsme mohli být součástí této změny,“ uvedl, s tím, že se ale nejedná o způsob, jakým by se v budoucnu měly dělat státní zakázky. Nicméně díky současnému očekávání veřejnosti by se zakázky měly kalibrovat na úplně jinou úroveň než doposud.