Vládní zmocněnec pro IT: O e-shopu za 400 milionů jsem se dozvěděl z médií

Viděl jste už webové stránky Ferznamka.cz, výsledek programátorského hackatonu? Co tomu říkáte? Bude stát moci ten e-shop pro elektronické dálniční známky využít?

Už při ukázce v neděli jsem viděl, že to funguje. Jde si koupit dálniční známku, proběhne platba. Říkali jsme, že vše, co půjde, využijeme, to stále platí.

Zatím nevím, jak mají řešeno osvobození a snížené sazby například pro elektromobily nebo invalidy. Potřebujeme dokumentaci, informace o bezpečnosti. V neposlední řadě musíme právně vyřešit, jak tu aplikaci přijmout, třeba darovací smlouvou. Té akce se účastnilo 60 programátorů, potřebujeme například vědět, zda všichni předali organizátorům autorská práva.

Jaký teď bude další postup?

Odškrtneme si, co máme, co chybí a pak vypíšeme výběrové řízení na dopracování toho e-shopu. Vysoutěžíme dodavatele, který dílo převezme, dotáhne, bude opravovat případné chyby, když bude potřeba zajistit call-centrum a podobně.

(Levné call-centrum s robotem, který umí řešit nejběžnější požadavky, je už součástí aplikace dobrovolníků – pozn. redakce).

Chceme také dát možnost nabízet známky v prodeji i mimo státní e-shop. Bude tam přístupné i rozhraní pro další internetové obchody. Musíme vyjednat, abychom měli nejlepší možnou sazbu za prodej, tedy provizi, ideálně nula. Vidíme totiž, že to může být pro e-shopy i výhoda, prodávat dálniční známky v rámci nějakých dalších nabídek.

Jak řešit problém utajení vozů tajných služeb? Ten měl být důvodem pro utajený režim celé původní zakázky.

Na to, co musíme mít v rámci utajené části aplikace, uděláme zvlášť zúžený tendr mezi firmami, které k tomu mají oprávnění. Bude to menší věc.

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla (vpravo vzadu) při setkání v Praze na hackatonu, na kterém skupina 60 dobrovolníků pracovala na systému k elektronickým dálničním známkám. Vlevo vpředu organizátor hackatonu Tomáš Vondráček. Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Původní zakázka na e-shop na elektronické známky byla podle různých odhadů desetinásobně předražená, premiér slibuje trestní oznámení, dá se označit za průšvih. Jako vládní zmocněnec pro IT jste měl vědět, že je před podpisem, co jste proti tomu udělal?

Nemohl jsem vůbec nic udělat, dozvěděl jsem se to z médií, jako všichni. Ta zakázka byla v režimu (utajení), nikdo o ní nemluvil. Bylo to předloženo pro informaci pro dozorčí radu, ti si to také nechali pro sebe. Na vládu, kam chodím, ten materiál předložen nebyl. Nikdo se k tomu nemohl vyjádřit, zůstalo to jen na resortu dopravy a SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).

S firmou (Asseco) se naštěstí podařilo dohodnout, že odstoupí bez sankcí. Bude vyhlášeno nové řízení. Musíme teď udělat všechno pro to, abychom to stihli.

Jaká je tedy vaše hlavní úloha jako zmocněnce pro IT a digitalizaci? Řešíte tedy i velké státní zakázky? Mluví se o problémech MPSV nebo pošty.

Co týče velkých zakázek, někdy se účastním diskusí, jak to dělat. Co se týče schvalování, je to nastaveno tak, že za dodávku jsou odpovědné resorty. Jsem i šéfem NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie). Naší hlavní úlohou je budování tzv. centrálního e-governmentu, aby fungovaly základní systémy a registry, na které se všichni připojují, aby fungovala legislativa, standardy kolem toho. K tomu řešíme třeba portál občana ve spolupráci s ministerstvem vnitra.

Jaké jsou hlavní priority digitalizace úřadů, dokážeme se zbavit papírování jako například Estonsko?

Loni v prosinci byl podepsaný zákon o právu na digitální služby, platí od ledna. Nyní máme rok na to, abychom připravili kompletní katalog služeb, které poskytuje stát, a pak máme čtyři roky, abychom je udělali i on-line. Dál zůstane možnost je vyřídit na úřadech. Vymezíme jen některé výjimky, které nebudou nikdy digitalizované. Typicky to může být například sňatek.

Vše ostatní jako daně, dávky by tedy mělo jít vyřídit přes internet?