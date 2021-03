Vláda schválila rozdělení eurodotací do programů. ČSSD nespokojená

Vláda v pondělí schválila rozdělení evropských dotací pro Česko v programovém období 2021 až 2027 mezi operační programy, a to přes odpor koaliční ČSSD. Na Twitteru o tom informovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která si postěžovala, že „namísto do lidí půjdou peníze do betonu”.