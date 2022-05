Varšava a Kyjev jednají o zvýšení dodávek pohonných hmot na Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přislíbil kroky, jimiž chce do poloviny května ukončit nedostatek pohonných hmot. Podle agentury Reuters kvůli němu není na Ukrajině v provozu polovina ze 7000 čerpacích stanic. U těch otevřených se tvoří fronty a některé z nich zavedly příděl nejvýše pět litrů na nádrž, napsala minulý týden agentura Unian.

Loni na konci října, tedy zhruba čtyři měsíce před začátkem ruské invaze, šéf ukrajinské společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko řekl, že Ukrajina bude do pěti let v produkci zemního plynu soběstačná. Počítá s vlastními nalezišti a vládní strategie spoléhá i na obnovitelné zdroje. Jejich podíl v energetickém mixu měla v plánu do roku 2030 zvýšit ze 12 na 25 procent.