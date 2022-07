Turbína pro Nord Stream 1 zůstává v Německu. Rusové její přepravu brzdí

Turbína, která v Kanadě prošla údržbou, byla v neděli přepravena zpět do německého Kolína nad Rýnem logistickou firmou Challenge Group, řekl jeden ze zdrojů Reuters.

V Kolíně ale zatím stále zůstává, neboť Moskva dosud neposkytla dokumenty potřebné k jejímu dovozu do Ruska, a to včetně podrobností o tom, kam přesně má být dodána a přes kterou celní stanici, dodal Reuters s tím, že zatím není jasné, kdy by se tak mohlo stát.

Rusko ale informaci o tom, že vrácení turbíny zdržuje, popírá. "Ta obvinění jsou nepodložená. Zdroje se mýlí," zareagoval v rozhovoru pro novináře mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Rusko v červnu snížilo průtok plynovodem Nord Stream 1 na 40 procent kapacity zařízení. Zdůvodnilo to právě opožděným návratem turbíny z běžné údržby v Kanadě. Západní sankce znemožnily návrat turbíny do ruské kompresorové stanice Portovaja, Kanada pak musela udělit zvláštní výjimku, aby umožnila dodání turbíny do Německa.

Berlín: Je to politicé rozhodnutí

Vláda v Berlíně odmítá, že by turbína byla důvodem ke snížení dodávek plynovodem Nord Stream 1. Tvrdí, že se tato turbína měla používat až od září, a viní Moskvu z využívání dodávek plynu jako politické zbraně. Rusko uvádí, že turbína je důležitá pro bezpečný provoz plynovodu.

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden řekl, že Rusko stále čeká na dokumenty od výrobce turbíny, firmy Siemens Energy, a neví, v jakém stavu turbína bude, až dorazí. Uvedl také, že ruská plynárenská společnost Gazprom bude brzy posílat na údržbu další turbíny z plynovodu.

Plynovod Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro vývoz ruského zemního plynu do Evropské unie. Z Německa jsou na Nord Stream 1 navázány plynovody do dalších zemí Evropské unie, včetně České republiky.