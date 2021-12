Teplo zdraží v celém Česku. V Děčíně víc než o polovinu

Podle energetické skupiny MVV Energie CZ, která je majoritním vlastníkem společnosti Termo, mohla být cena ještě vyšší, firma však do ceny tepla promítla jen část skokově rostoucích nákladů na nákup plynu. „Pokud bychom to neudělali, odběratelé by za teplo platili mnohem více,“ řekl předseda představenstva firmy Termo Děčín Libor Štěpán.