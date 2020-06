Světová banka čeká nejhorší recesi od druhé světové války

Pandemie uvrhne 60 milionů lidí do extrémní chudoby, varuje Světová banka

Rozvíjející se ekonomiky podle odhadu v průměru poklesnou o 2,5 procenta. Je to vůbec poprvé za posledních 60 let, co k něčemu takovému dojde. V posledních letech rozvíjející se ekonomiky v průměru rostly.