Stát chce začít výkup pozemků pro Pražský okruh

Potřeba urychlení stavby je podle státu zásadní. Ministerstvo hodnotí dvanáctikilometrový úsek u Běchovic jako nejdůležitější ze všech nedostavených částí Pražského okruhu, resort počítá s tím, že by odklonil část tranzitní i příměstské dopravy přes Prahu.

Úsek by měl snížit provoz zejména na Štěrboholské radiále, Jižní spojce a v oblasti Spořilova. Urychlení by se mělo týkat i souvisejícího napojení silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly. Ta by měla fungovat jako obchvat.

O samotné trase úseku je podle ministerstva jasno, úřad nepředpokládá zásadní odchylky od současného plánu. Rizikem však může být nedokončené řízení o územním rozhodnutí. Případné zrušení celého rozhodnutí nebo jeho podstatná změna by tak celá investice do výkupu pozemků mohla vyjít vniveč. Samotné urychlení přípravy by naopak mohlo znamenat úsporu až 750 milionů korun.

Vedle toho také snížení nehodovosti a zkvalitnění životního prostředí pro místa, kterým by nová část okruhu výrazně ulehčila. Celospolečenské ztráty při oddalování stavby stát vyčíslil na přibližně šest miliard korun za pět let.

47 odvolání

Stavební úřad Prahy 22 vydal územní rozhodnutí k úseku loni v červenci. Dorazilo proti němu 47 odvolání. Ty měl původně řešit pražský magistrát, který však může být podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) podjatý. MMR by tak nyní mělo vybrat pro vypořádání odvolání vybrat jiný úřad.

Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zhruba polovina. Je součástí dálniční sítě a jeho stavbu financuje stát, na rozdíl od vnitřního, který má na starosti magistrát.

Silnice mezi sjezdem z D1 u Modletic a sjezdem z D11 u Běchovic má zahrnovat čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. Podle dřívějších informací by stavba mohla začít příští rok a do provozu by mohla být uvedena v roce 2025. Předpokládaná cena je téměř 9,4 miliardy korun bez DPH.