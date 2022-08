Šéf spolku za snesitelné bydlení: Regulace Airbnb neřeší příčinu problému

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá regulaci krátkodobých pronájmů. Návrh představený pirátským poslancem Jakubem Michálkem počítá s tím, že od tržeb 30 000 ročně půjde o byznys, a zavádí nové povinnosti vlastníků bytů. Novelu odmítáte, dokonce jste kvůli tomu adresovali vrcholným politikům otevřený dopis. Proč?

Neznalí si mohou říci, že ten návrh je super, že se to někdo snaží řešit. Opak je bohužel pravdou, je úplně chybně uchopen. Řeší totiž následky, hovoří třeba o hluku, ale neřeší příčinu.

Novela říká, že narovnává podnikatelské prostředí, ale problém je v tom, že legalizuje nelegální byznys. Asi vznikala pod velkým lobbistickým tlakem protistrany, která často říká, že je třeba nastavit pravidla a ta vymáhat. Přitom pravidla už máme v dnešních zákonech.

Navrhovatelé například říkají, že srovnají podmínky pro hotely a profesionální poskytovatele ubytovacích služeb v bytech. Už tato formulace je nesmyslná, protože byt slouží k bydlení, poskytování ubytovacích služeb je v něm nelegální. Tím že toto do zákona dávají, i dalšími formulaci skrytě a legálně nepřípustně novelizují stavební zákon. Když by došlo k nějakým sporům, soud by mohl použít novější ustanovení novely, o které se bavíme.

Pro lidi, kteří s tím nemají vlastní zkušenost: jak komplikují život obyvatelům v centru Prahy i jiných měst apartmány pro turisty v činžácích?

V apartmá v domě se často ubytují větší skupiny, než by hotel dovolil, dělají tam různé rozlučky se svobodou a podobně. Obvykle přijíždějí na prodloužený víkend někdy ve čtvrtek, po cestě se mnohdy posilní pro ně levným alkoholem, jak jsou pod vlivem, zkoušejí špatné klíče do vchodových dveří, poškozují zámky. Pak bloudí po domě a hledají, na kterém patře jsou ubytováni. Když máte z každé strany bytu turisty, těžko se v noci vyspíte.

Nám se stalo, že jeden prošel skleněnými dveřmi, někde poškozují výtahy. Kdyby to byli lidé, co v domě bydlí, tak si to s nimi vyřídíte. Ale tím, že za pár dní odjedou, zkoušíte to řešit s majitelem bytu. Pokud je to SVJ, moc nepořídíte, majitel na schůze kašle, z bytu se snaží vytěžit co nejvíc. Z jednoho bytu se dělají dva i tři, v nejednom případě máte z další koupelny trubku ve světlíku, to je všechno nelegální.

Krátkodobé ubytování ale poškozuje i lidi, kteří tam nebydlí. Vůbec si to přitom neuvědomují.

Jak to?

Poskytovatelé ubytování čerpají výhody, které pro ně nejsou určeny. To je zásadní problém, který Piráti nepochopili v rámci té novely, kterou jsem kritizoval. Uvedu příklad, díky podpoře bydlení neplatí majitel domu kanalizacím za vodu, která na dům naprší.

Hotely kanalizacím platí. Když podle odhadů krátkodobé ubytování v Praze má zhruba stejnou kapacitu jako legální hotely, tak přicházejí vodárny a kanalizace o příjmy. Kompenzují si je zdražováním vody pro všechny. Podobně to funguje s popelnicemi. Obyvatelé je mají dotovány, podnikatelé ne. Poskytovatelé zneužívají systém na úkor ostatních.

Z čeho vycházíte, když říkáte, že poskytování ubytovacích služeb v bytech je nelegální?

Jako spolek to řešíme čtyři roky, máme to potvrzeno v rámci judikátů a pravomocných rozhodnutí. Existuje pravomocný rozsudek městského soudu v Praze z loňského srpna, který konstatuje, že Airbnb není pronájem, ale je to poskytování ubytovacích služeb, tedy podnikání. Další rozhodnutí, které náš spolek vydobyl ze státní správy, říká, že byt je určen k bydlení, a pokud v něm poskytujete ubytovací služby, tedy podnikáte. Jedná se tak o přestupek.

Dokonce za to byla vyměřena pokuta 20 000 od stavebního úřadu Prahy 1. Poskytovatel s tím přestal a dnes se v bytě bydlí. Je třeba řešit i prostor kolem bytů. Hotel má evakuační výtahy, nutnou šířku chodeb kvůli evakuaci, má personál, provozní řád, hygiena ho může kontrolovat, v bytech kontrolovat nemůže, ty zákony do sebe naprosto zapadají. Toto navrhovatelé naprosto ignorují.

Vy navrhujete, aby krátkodobé ubytování bylo jen v bytě, kde majitel bydlí. To by vám nevadilo?

Ne, protože majitel si hosty ohlídá, nebude si jich tam brát deset. Tato původní idea Airbnb sdílení s hostitelem se vytratila. V Praze je nabídka sdílených pokojů minimální, 80 procent jsou kompletní apartmá.

Na porušování zákonů v této věci upozorňujete několik let a nejste sami. Víte, zda padla ještě jiná než ta jediná pokuta? Jak si to vysvětlujete? Snad nepodezíráte úředníky, že by byli všichni korumpovaní?

Ne, pro to, že všichni, nemám žádné důkazy, takže nic takového bych si neodvážil tvrdit. Ale mnoho úředníků, hlavně stavebních, ale i živnostenských úřadů, je neznalých. Pravidla nikdo nevynucuje, nekontroluje.

Třeba ve Vídni či Mnichově na kontroly mají vyčleněny desítky pracovníků. Vím, že další pokuty se v této věci řeší v Lázeňském trojúhelníku, tedy v lázních na západě Čech, ale vleklo se to. Nevím, zda již nějaká padla.

Poslanec Michálek Právu řekl, že novela počítá i s tím, že když budou ubytovaní dělat hluk, úřad od nich bude moci vybrat kauci. Když nezaplatí, vystěhuje je na hotel...

To je iluzorní, ti lidé jsou tu obvykle na tři dny, budou dělat hluk v pátek. Úřad se to dozví v pondělí, přečte si to v úterý, dávno budou pryč. Podle zákona smí vstupovat do bytu jen cizinecká policie. Je to celé vymknuté ze zákonů, protože se předpokládá, že se v bytech bydlí, a to je činnost dlouhodobá. Podobně jako hygiena se to řeší na úrovni sousedských sporů, úřad to projednává jako přestupky.

Pod otevřený dopis se podepsalo několik desítek SVJ. Máte již nějakou reakci od autorů návrhu?

Pan poslanec Michálek mi volal, probírali jsme situaci. Naše obavy nesdílí, je ochoten návrh upravit. Uvidíme, jak se situace dál vyvine. Nám jde v první řadě o to, aby byty sloužily k bydlení. Máme bytovou krizi, a tady je velký tlak, aby mohly sloužit jiným účelům.

Občas někdo namítne: Přes prázdniny odjíždím z města, přece nenechám byt dva měsíce prázdný. A já říkám, tak ho na dva měsíce pronajměte, ale k bydlení.

Návrh novely také předpokládá, že Airbnb a další budou poskytovat data o uživatelích. To například Airbnb dlouhodobě odmítá.

Nemám vůbec nic proti Airbnb a dalším platformám, jsou to jen zprostředkovatelé, takoví nástěnkáři. Pokud stát chce vymáhat daňová a jiná pravidla, má je vymáhat na provozovatelích. Stát má registry provozoven, stačí je porovnat s katastrem.