Příjmová chudoba v Česku ohrožuje 900 tisíc lidí

Příjmová chudoba se loni týkala 8,1 procenta populace, což je zhruba 901 200 osob. V roce 2020 to bylo 9,5 procenta, tedy o 91 400 lidí více. V roce 2019 to bylo celkem 10,1 procenta. Oznámil to ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).