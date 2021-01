Prahou se táhne Cesta naděje ze svíček

Světelný řetěz by měl vést přes Mánesův most a Kaprovu ulici, na trase je několik stánků. Například na Staroměstském náměstí je umístěn stánek s výzvou k otevření ekonomiky Česka a na Klárově je rakev, která symbolizuje pohřeb gastrosektoru, lidé do ní zatloukají hřebíky. Zástupci iniciativy tam také lidem rozdávají půllitry se svíčkami.