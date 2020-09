Praha chce zdražit jízdenky MHD o osm korun, kupony o 365

Jízdenky v pražské MHD by mohly v příštím roce zdražit o osm korun. Třicetiminutová jízdenka by stála místo 24 korun 32 a devadesátiminutová by zdražila z 32 na 40 korun. Uvedl to náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Roční kupony by mohly podražit o 365 korun na 4015 korun.