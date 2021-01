Skládkování odpadu zdraží, má to víc motivovat ke třídění

Za část skládkovaného odpadu bude poplatek pro obce stejný, jako je nynější paušál, tedy 500 korun za tunu. Platí přitom omezení, že každá osoba s trvalou adresou v místě vytvoří do 200 kilogramů odpadu. Bude-li produkce odpadu větší než 200 kg na obyvatele, bude poplatek vyšší, a to 800 korun za tunu.

Hmotnostní limit se bude časem snižovat na 120 kilogramů na obyvatele v roce 2029 a poplatek za nadlimitní odpad poroste. V roce 2023 má činit 1000 Kč, v roce 2025 pak 1500 Kč a v roce 2029 to bude 1850 Kč za tunu. Platba podle skutečného množství

K odklonu od skládkování by obcím měl pomoci systém PAYT umožňující platit za komunální odpad podle toho, kolik občan skutečně vyprodukuje. Účtuje se buď podle hmotnosti, nebo podle objemu odpadu či frekvence svozu. Hmotnost pytle s odpadem se váží na váze, kterou je vybaven vůz na svoz odpadu. Již nyní má PAYT zavedeno více než 15 procent měst a obcí. Obce budou moci pracovat i s domácím kompostováním, které rovněž snižuje množství odpadu na skládkách.

Poplatek za svoz v novém roce zvýší například Nymburk. Místo dosavadních 660 korun, které lidé platí od roku 2018, budou platit 860 korun. Radnice zdůvodnila zdražení právě ceny za likvidaci odpadu. Děti do šesti let a důchodci od 70 let budou nadále platit 500 korun jako dosud.