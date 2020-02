Obchvat Olbramovic poblíž Čapího hnízda dostal nové stavební povolení

Kraj, v jehož vedení je hnutí ANO, už dříve odmítl jakýkoli politický vliv na řízení o výstavbě obchvatu. Nové rozhodnutí, na něž upozornil server SeznamZprávy.cz, kraj zveřejnil na úřední desce.

Přeložka frekventované silnice I/3 z Prahy na Tábor má být dlouhá 3,4 kilometru a počítá se s napojením na již postavené úseky okolo Tomic a Votic.

„Stavba bude dokončena do tří let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,” stojí v dokumentu. Pokud se do dvou let nezačne stavět, stavební povolení pozbývá platnosti. Investorem je podobně jako u všech silnic první třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Krajský úřad vydal podle ministerstva původní povolení k obchvatu Olbramovic v rozporu se zákonem, proto bylo v odvolacím řízení zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Objevily se obavy, že se tím výstavba oddálí o několik let. To by mělo pro místní lidi nepříjemné následky. Středem Olbramovic každý den projíždějí desetitisíce aut, obchvat má obci ulevit od tranzitní dopravy.