Nekula oznámil kontroly marží u některých potravin

Kdo by měl podávat pravidelná hlášení o maržích a kdy by měly kontroly začít, je podle Nekuly zatím předmětem jednání s ÚOHS.

Plánujeme sledovat marže u potravin. Rozdělení zisku mezi zemědělci, zpracovateli a obchodníky je nerovnoměrné a doplácí na to spotřebitel. To nemůžeme tolerovat. Budeme proto chtít sledovat marži např. u másla, kuřecího masa, vepřového masa nebo pečiva. pic.twitter.com/oGp3zzrtgX

„Uvidíme, jak zareagují jednotliví obchodníci, zejména obchodní řetězce, protože máme avízo, že by chtěli po Velikonocích zdražit,” doplnil.

Zemědělský producent na Ukrajině Krogman: Rusko způsobí hlad čtvrt miliardě lidí. A ti se dají do pohybu

Zemědělský producent na Ukrajině Krogman: Rusko způsobí hlad čtvrt miliardě lidí. A ti se dají do pohybu Zahraniční

„V této době bychom měli dělat všechno pro to, aby ceny potravin dále nerostly nebo alespoň nerostly tak zběsilým tempem. Dlouho upozorňujeme na to, že spotřebitel by měl mít právo vědět, kolik dostal zaplaceno dodavatel, respektive zemědělec nebo potravinář,” uvedl.