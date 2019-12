Na Vánoce opět zavřou velké obchody. Většině lidí to nevadí

Pětina lidí zastává názor, že obchody prodávající potraviny by měly být zavřené jen některé svátky. Se zavírací dobou v neděli souhlasí třetina respondentů. Pouze každý pátý uvedl, že by obchody měly mít pořád otevřeno, přičemž platí, že více si to přejí muži než ženy, a také vzdělanější lidé. Tázaní mohli podpořit víc než jednu nabízenou variantu.