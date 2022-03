Metro D se začne stavět v druhé polovině dubna

Poté bude stavba pokračovat do Depa Písnice a v budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Na přestupní stanici Pankrác C a D je počítáno s více než 120 tisíc cestujícími denně.

„Dnes nabylo právní moci stavební povolení pro metro D, a to pro prvních pět stanic. Získali jsme tedy to nejdůležitější stavební povolení. Je to obrovským úspěchem, řekl bych, že takové stavební povolení získává Praha jednou za deset let. Díky tomu, že už máme vybraného zhotovitele, můžeme začít se stavbou,” řekl Scheinherr.