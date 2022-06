Limit pro registraci k DPH i paušální dani vzroste na dva miliony

Paušální daň pro drobné podnikatele letos činí 5994 korun měsíčně. Na minimální zdravotní pojistné z této částky připadá 2627 korun, minimální sociální pojistné zvýšené o 15 procent činí 3267 korun a daň z příjmů 100 korun.

Ministerstvo financí (MF) odhaduje, že díky změnám by nově mohlo podmínky pro zapojení do paušální daně splnit až 60 000 drobných podnikatelů. Letos ke konci dubna paušální daň využívalo zhruba 82 300 živnostníků.

Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH na 2 mil., stejná hranice bude pro paušální daň, snížení pokut u kontrolního hlášení pro malé podnikatele, rychlejší odpisy pro roky 2022 a 2023, a další opatření pro snížení byrokracie a podporu podnikání — Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) June 22, 2022

Podnikatelé s paušální daní by nově podle vládních materiálů byli rozděleni do tří pásem. V prvním pásmu by měli být podnikatelé s ročním příjmem do jednoho milionu korun bez ohledu na typ samostatné činnosti. Paušální daň by pak pro ně měla příští rok vycházet zhruba 6500 korun měsíčně.

V druhém pásmu jsou živnostníci s příjmem do 1,5 milionu korun bez ohledu na typ činnosti. Jejich daň by měla být zhruba 16 000 korun měsíčně. Třetí pásmo je určeno pro podnikatele s příjmem do dvou milionu korun bez ohledu na činnost. Ti by měli mít daň 26 000 korun měsíčně.

Při rozdělování do jednotlivých pásem bude brána v úvahu i výše uplatňovaného výdajového paušálu. Ten slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání.

Do prvního pásma tak budou moci být zařazeni také podnikatelé s příjmy do 1,5 milionu korun ročně, pokud ale na 75 procent příjmů lze uplatnit 80- či 60procentní výdajový paušál. Stejně tak jsou v prvním pásmu podnikatelé s příjmy do dvou milionů korun, pokud na alespoň 75 procent příjmů lze uplatnit 80procentní výdajový paušál.

Do druhého pásma budou spadat podnikatelé s příjmy do dvou milionů korun, pokud na 75 procent příjmů lze uplatnit 80- či 60procentní výdajový paušál.