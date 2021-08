Gazprom přiškrtil plyn Evropě, zásobníky jsou způli prázdné

Média poukazují, že Moskva koncem července regulací kapacit dodávek plynu přes Ukrajinu uměle vyšponovala ceny plynu v Evropě, to však Gazprom odmítá. Podle agentury RBK nicméně veškeré volné kapacity směřuje do Asie, kde roste poptávka v důsledku vlny veder. Dodávky do Číny v červenci vzrostly v porovnání s předchozím rokem o čtvrtinu, více ruského plynu proudí také do Indie.