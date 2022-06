Fiala: Stát letos získá z dividendy ČEZ 16,6 miliardy

Potvrdil přitom dřívější informaci, že představenstvo firmy navrhne na valné hromadě výplatu dividendy z loňského zisku 44 korun na akcii. To by znamenalo, že všem akcionářům vyplatí dohromady 23 miliard korun. Stát je se 70 procenty akcií majoritním akcionářem firmy.

Peníze z dividendy od ČEZ vláda použije na pomoc občanům s rostoucími cenami energií, uvedl premiér. Odhadl, že v příštím roce by mohl být příjem z dividendy pro státní rozpočet ještě vyšší, a to přes 25 miliard korun.

Fiala podotkl, že stát není jediným akcionářem, což státu zužuje možnosti, jak chování ČEZ ovlivňovat, protože je nutné respektovat zájmy menšinových akcionářů. „Některé navrhované postupy by vedly k arbitrážím a problémům,“ poznamenal.

Stát by mohl využít zisk ČEZ k pomoci lidem s cenami energií, tvrdí analytici

Fiala také odmítl komentovat nabídku, kterou podle Hospodářských novin učinil státu majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač.

Web deníku na začátku května uvedl, že podnikatel nabídl vládě ke koupi levnější proud ze svých uhelných elektráren. Státu by mimo burzu prodal několik terawatthodin (TWh) elektřiny za cenu odpovídající situaci před ruskou invazí na Ukrajinu. Návrhem se podle webu měla zabývat porada ekonomických ministrů.

„Nebudu komentovat tu konkrétní nabídku ani její výhody ani její nevýhody. Nebudu to dělat z dobrých důvodů, protože jakékoli výroky v této oblasti od předsedy vlády by mohly být cenotvorné, mohly by mít závažný dopad,“ řekl Fiala.