EU bude řešit zásobování zemním plynem

„My jsme v tuto chvíli asi nejblíže tomu, abychom sem dostali v případě, že by se tok plynu z Ruska zastavil, norský plyn přes plynovod NETRA. Byl by podle našich propočtů v optimálním případě schopen pokrýt zhruba něco mezi čtvrtinou a třetinou potřeby ČR v zimní topné sezoně,” uvedl v neděli v České televizi Síkela.

„Projekt BACI už je překonaný, ale v současné době společnost Net4Gas připravuje napojení na rakouskou soustavu, ke kterému by mělo do roku 2028 dojít,” řekl v neděli ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Do Rakouska plyn teče z Německa a Slovenska. Na tyto země společně má ČR připojení kapacitně 16krát větší, než měla být kapacita plynovodu BACI. Do Rakouska a z Rakouska lze z a do ČR přes Slovensko dovést dvojnásobek české spotřeby plynu. Nikdo to nedělá, protože to nemá smysl,” uvedl mluvčí EPH Daniel Častvaj.