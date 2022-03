Elektrárna Chvaletice přišla o emisní výjimku

Podle ekologických organizací, které ji soudně napadly, by provozovatel elektrárny, společnost Severní energetická, měl začít plnit emisní limity platné od srpna loňského roku, nebo přerušit provoz až do vydání nového pravomocného rozhodnutí o sporné emisní výjimce.

Soud podle Hnutí Duha a Greenpeace uvedl, že nebylo prokázáno, že by provozovatel potřeboval ke snížení emisí šest let. V rozsudku se vyjádřil, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let, delší doba trvání by nebyla v souladu s požadavkem zákona. Zároveň se žádost o výjimku vrátí k dalšímu projednání krajskému úřadu Olomouckého kraje, který bude při novém rozhodování o výjimce vázán právním názorem soudu.