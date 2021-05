EK zvýšila odhad růstu české ekonomiky

Ekonomika celé EU podle prognózy letos i v příštím roce především díky rychlejšímu uvolňování protipandemických omezení poroste rychleji, než se původně čekalo. EK zlepšila letošní výhled růstu HDP na 4,2 procenta. Příští rok by měla ekonomika EU růst o 4,4 procenta.

Komise rovněž očekává, že k zotavení ekonomik pomůže mimořádný fond obnovy, z něhož by měly začít peníze do členských zemí proudit ve druhé polovině roku. Členské země však musejí nejprve poslat plány obnovy, na jejichž základě bude komise peníze rozdělovat. To zatím učinilo 15 států včetně těch největších, Česko mezi nimi zatím není.