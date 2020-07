Čokoláda Ritter Sport smí jediná mít tvar čtverce, rozhodl německý soud

Poněkud paradoxní je, že podle soudu by si čtvercový tvar čokolády nezasloužil patentovou ochranu, pokud by zajímavost čtvercového tvar byla jedinou hodnotou čokolády. Soudci nicméně došli k závěru, že specifický tvar čokolády Ritter Sport je pro spotřebitele na první pohled viditelnou zárukou o původu a kvalitě čokolády.

Historie společnosti Alfred Ritter sahá do roku 1912. Značka Ritter's Sport Schokolade se poprvé objevila o dvacet let později v roce 1932. Klara Ritterová, manželka Alfreda Rittera, tehdy přišla s myšlenkou „sportovní čokolády”, která by se díky tvaru čtverce vešla do kapsy sportovní bundy. Od roku 1970 značka používá název Ritter Sport.