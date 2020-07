Cizinci už mohou na úřady i pracovat

Ministerstvo vnitra totiž nařídilo svým úřadům, které zahraniční pracovníky registrují a vydávají jim nutná povolení k práci, aby je z bezpečnostních důvodů nepřijímaly dříve než po 14 dnech ode dne, kdy tito cizinci do ČR přicestovali. Od začátku července však od tohoto opatření upustilo.

„Přijel nám s pracovním vízem člověk z Ukrajiny. Dokud se ale nezaregistruje v odboru azylové a migrační politiky, který jediný je oprávněn registraci přijmout, musí čekat. Oni mu teď přes dva týdny neumožní vstoupit do budovy úřadu. Přijel sem s vízem i negativním testem na covid, ale nemůžeme mu dát pracovní smlouvu, protože by se jednalo o nelegální práci,“ postěžoval si Právu na konci června jeden z podnikatelů.

Od 1. července se už cizinci s negativním testem mohou dostavit na odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra bezprostředně po příjezdu do ČR, poté co se objednají a úřad jim potvrdí schůzku na konkrétní den. I to ale může kvůli náporu žadatelů minimálně několik dní trvat.