Česko se brání zákazu spalovacích motorů

Zákaz spalovacích motorů se podle návrhu má týkat nově vyrobených osobních aut a lehkých užitkových vozů. Ojetá motorová vozidla by si tedy lidé mohli kupovat i po roce 2035. Zpřísněná legislativa je součástí balíku klimatických opatření Fit for 55, který má vést k uhlíkové neutralitě EU v roce 2050.

Zpřísnit se mají i postupné cíle snižování emisí aut. V roce 2025 mají mít osobní vozy o 15 procent nižší emise CO2 než v roce 2021, do roku 2030 to má být o 55 procent méně. V roce 2035 by měly být emise nulové, přičemž dosavadní plány počítaly s redukcí CO2 do roku 2030 „jen“ o 37,5 procenta.