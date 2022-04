Británie plánuje postavit osm nových jaderných reaktorů

Britské domácnosti se potýkají s prudce rostoucími účty za energie poté, co ruská invaze na Ukrajinu ještě více zvýšila ceny plynu. Podle nových plánů by do roku 2030 mohlo až 95 procent elektřiny v Británii pocházet z nízkouhlíkových zdrojů. Odborníci však vyzvali spíše k většímu zaměření na energetickou účinnost a zlepšení izolace domů.