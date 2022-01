Benzin se v únoru dostane nad 37 korun

„Ceny pohonných hmot budou stoupat. V příštím týdnu to bude asi 30 haléřů za litr. Zdražování bude pokračovat celý únor a velmi pravděpodobně budou dosaženy hodnoty z listopadu loňského roku,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Natural 95 se podle společnosti CCS ve středu prodával v průměru za 36,20 Kč, nafta stála 35,13 Kč.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvedl, že v případě války mezi Ruskem a Ukrajinou ale hrozí zvýšení cen benzinu až k rekordním 45 korunám za litr. Podle prognózy největší americké banky JP Morgan by se v případě závažného vzplanutí rusko-ukrajinského konfliktu cena ropy ještě do března vyhoupla v takovém případě až na 150 dolarů za barel ze současných 90 dolarů.

Cena severomořské ropy Brent ve středu vyskočila nad 90 dolarů za barel, což je o 13 procent více než na začátku roku, a je tak nejvyšší od října 2014. Ceny ale dál porostou bez ohledu na to, jak situace mezi Ruskem a Ukrajinou dopadne.

Přerušení dodávek ruského plynu by ekonomiku EU vážně poškodilo

„Důvodem je, že poptávka po ropě ve světě je stále vysoká a nadále roste. Ve druhé polovině roku bude dosažen nový rekord, co se poptávky týče,“ uvedl Tomčiak.

„V minulých letech se tolik neinvestovalo do rozvoje těžby a chybí infrastruktura, jako těžební věže, ropovody nebo terminály,“ vysvětlil Tomčiak.

Pokud by volná kapacita byla velmi nízká, tak při jakémkoli problému, třeba útoku na ropovod, terminál nebo rafinerii, může na trhu vzniknout krátkodobý akutní nedostatek a cena ropy by mohla velmi rychle vyskočit nahoru.

Rusko podle Tomčiaka už nemá možnost těžbu výrazně zvyšovat, a pokud by konflikt způsobil omezení dodávek nebo sankce ze strany Evropy proti Rusku, způsobilo by to menší nabídku ropy na trhu.