Babiš: Tendr na Dukovany se posune

„Jsem názoru, že o takto důležitém tendru by neměla vláda rozhodovat deset měsíců před sněmovními volbami. Tendr zatím není připraven, probíhají konzultace s Evropskou komisí, která musí vše notifikovat, což je priorita, na které nyní pracuje ministerstvo průmyslu a obchodu, notifikace bude trvat 1,5 roku,“ řekl v pondělí premiér Andrej Babiš ( ANO ) po jednání vlády.

Tendr má přitom podle platného harmonogramu energetická společnost ČEZ vypsat do konce letošního roku, pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by mělo být známo na konci roku 2022.

Babiš ale včera po zasedání kabinetu prohlásil, že jde o vážné rozhodnutí, a proto bude chtít konzultovat Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů. V něm kromě předsedy vlády a jejích ministrů zasedají i manažeři ČEZ včetně generálního ředitele Daniela Beneše , zástupci opozice či předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Výbor by měl o tendru jednat 9. prosince.

„Chceme to také probrat s ostatními stranami, aby se na tom všichni shodli, proto si myslím, že je to v situaci, kdy není co rozhodovat,“ dodal premiér. V pondělí měla o tématu jednat Bezpečnostní rada státu. Schůze se ale odložila a nový termín zatím není.