Čína je měnový manipulátor, rozhodla Trumpova vláda

Vláda amerického prezidenta oficiálně zařadila Čínu na seznam měnových manipulátorů. V úterý o tom informoval deník Financial Times. Washington k tomu přikročil v reakci na to, že Peking nechal oslabit svou měnu na nejnižší hodnotu za více než deset let.