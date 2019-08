ivi, Bratislava, Právo

Pokud se tyto nedostatky opakují, mohou veterináři uložit pokutu až do výše milion eur. Slovenská média informují, že od roku 2014 byly milionové pokuty uděleny ve 25 případech. Nejvíc pokut dostaly řetězce Billa (11), Tesco (8) a Kaufland (4).

Od letošního května však došlo ke zpřísnění zákona a řetězce mají na zaplacení pokuty lhůtu 15 dní. Začátkem července dostala Billa pokutu ve výši milion eur (25,8 milionu korun), ale společnost ji dosud nezaplatila a považuje ji za nepřiměřenou.

„Využíváme všechny dostupné zákonné možnosti plynoucí z ústavy Slovenské republiky, jak se proti nespravedlivým rozhodnutím bránit,“ řekla mluvčí řetězce Kvetoslava Kirchnerová.

Řetězcům hrozí zastavení účtů



V případě exekuce by bylo možné zablokovat účty společnosti nebo zabavit její majetek. Právníci upozorňují, že zastavení účtu by bylo možná jen do výše vymáhané pohledávky.

Obchodník by mohl případně podat návrh na odklad exekuce. O námitkách však rozhoduje regionální veterinární správa, tedy úřad, který pokutu uděluje.

Obchodní řetězce považují slovenský zákon za protiústavní a ve věci se přes evropské sdružení obchodníků Eurocommerce obrátily k Evropské komisi (EK). Slovenské opoziční strany navíc napadly zákon u slovenského ústavního soudu.

Polovina výrobků na letácích musí pocházet ze Slovenska



Ministryně zemědělství Gabriela Matečená z nacionalistické SNS považuje za neakceptovatelné, že společnost Billa v určené lhůtě pokutu nezaplatila.

„V Rakousku nebo v Německu by si něco takového nikdy nedovolili. Slovensko je svrchovaný samostatný stát, na jehož území platí slovenské zákony,“ nechala se slyšet.

Ministryně se dlouhodobě vymezuje proti takzvané dvojí kvalitě potravin. V minulosti prosadila pravidlo, že polovina výrobků propagovaných na letácích musí mít slovenský původ.