Petr Marek, Právo

„Test jsme ukončili maximálním zatížením, které jsme měli k dispozici. Byl to zhruba dvojnásobek toho, co jsme měli původně propočteno v odhadech, že by mělo stačit na destrukci,“ řekl ředitel Úseku kontroly kvality staveb ŘSD Jiří Hlavatý.

Na mostě, který je z roku 1906, se podle něj prokázalo, že jeho údržba probíhala správně. „Velmi se také osvědčil efekt dodatečného zpevnění, který máme patentovaný a je výsledkem spolupráce s ČVUT,“ uvedl Hlavatý.

K překvapení odborníků, most přes extrémní zátěž nespadl.

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Most zůstane přetížený přes noc, poté dělníci zátěž odstraní a dále konstrukci postupně rozeberou. „Část dáme do muzea, zbytek demolujeme a do konce letošní stavební sezóny tady postavíme most nový,“ dodal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Most v Petrově nad Desnou pochází z roku 1906 z mostárny bratří Kleinů, jeho stávající nosná konstrukce je ocelová, příhradová, uložená na betonových opěrách na ocelových ložiskách. Pod ložisky jsou osazeny kamenné úložné kvádry. Most je šikmý, v půdoryse tvoří nosná konstrukce mostu kosodélník. Světlá výška pod mostem je do tří metrů. Šířka mostu je 7,82 metru, celková délka mostu je 33,55 metru, vlastní délka nosné konstrukce je 23,84 metru, na mostě je živičná vozovka v tloušťce cca 120 milimetrů.



Vědci z Fakulty stavební ČVUT na mostě pracovali již od 5. dubna, kdy zde byl zřízen systém dlouhodobého monitoringu mostu. Od té doby zde provedli řadu měření, včetně statických a dynamických zatěžovacích zkoušek.

Z té finální, středeční, kdy byl most zatěžován prostřednictvím silničních panelů a následně pomocí štěrkem naplněných „bigbagů“, nadšeni nebyli.

„Projektovou přípravu jsem nedělal detailně. Sledoval jsem ji zpovzdálí. Zklamání je ale veliké. Na druhé straně, jsou tu rezervy, a to je pozitivní. Nerad bych však byl, aby si to správci mostů vyložili tak, že je vše v pořádku, nemusí mosty sledovat, zesilovat, opravovat. To by bylo špatně,“ řekl Právu Tomáš Rotter z ČVUT.