V meziročním srovnání se hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny ve druhém čtvrtletí zvýšil o 1,1 procenta. Jeho růst tak zvolnil z 1,2 procenta v prvním kvartálu. V celé EU meziroční růst zpomalil z 1,6 procenta na 1,3 procenta.

Pro srovnání, český hrubý domácí produkt (HDP) podle posledních dostupných dat v prvním čtvrtletí roku meziročně vzrostl o 2,8 procenta.

Podle ekonoma ČSOB Petra Dufka za zpomalením evropské ekonomiky stojí především slabý export a pomalejší investice firemního sektoru.

„Nejistota, kterou s sebou přináší zpomalení Číny, strach z brexitu, obchodních válek nebo zelené tažení proti automobilkám se dříve nebo později musí na celkových číslech eurozóny projevit. Zvlášť když vezmeme v úvahu, jak významný je třeba podíl automobilového průmyslu v největších evropských ekonomikách, a to nejenom ten přímý, ale i nepřímý v navazujících odvětvích a oborech,” komentoval Dufek.

Vývoj mezičtvrtletních údajů o růstu HDP podle Eurostatu:

Euro area #GDP 0.2% in Q2 2019, 1.1% compared with Q2 2018: preliminary flash estimate from #Eurostat https://t.co/EEkfkaOsQh pic.twitter.com/zXg1ogow8Y