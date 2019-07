tov, Novinky

Oproti stejnému období loňského roku o deset procent narostl také počet odbavených cestujících na dálkových linkách.

„K tak dobrému výsledku přispělo zahájení přímých spojení do celkem devíti nových destinací, příchod tří nových dopravců a navýšení frekvencí na deseti linkách,“ řekl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Podle něj čísla ukazují, že se provozu letiště doposud nijak zásadně nedotklo ani uzemnění letadel Boeing 737 MAX.

Top země podle odbavených cestujících

FOTO: David Ryneš, Novinky

V prvním pololetí letošního roku cestující nejvíce využívali leteckých spojení z Prahy do Londýna. V žebříčku nejvytíženějších destinací následuje Paříž, Moskva, Amsterdam a Frankfurt. Mezi Prahou a Londýnem se v prvním pololetí 2019 uskutečnilo také nejvíce letů, konkrétně až 95 letů týdně. Do Moskvy směřovalo až 63 letů týdně, do Paříže až 58 letů týdně, do Amsterdamu až 54 letů týdně a do Varšavy až 51 letů za týden.

Největší nárůst cestujících zaznamenala přímá letecká spojení do Amsterdamu, Antalye, Dauhá, Rigy a Kodaně. Nejvytíženější dálkovou destinací byla Dubaj s celkem 223 797 odbavenými cestujícími.

Ze zemí se za letošní první pololetí nejvíce létalo do Velké Británie, Itálie, Ruska, Francie a Německa.